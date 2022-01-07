Російські літаки з військовими продовжують прибувати до Казахстану (відео)

Російські літаки з військовими продовжують прибувати до Казахстану (відео)

В Алмати приземлилися дев'ять російських військово-транспортних літаків.

До Казахстану продовжують прибувати літаки з російськими військовослужбовцями. Так, у п'ятницю, 7 січня, дев'ять літаків Росії, Іл-76 із військовослужбовцями та технікою приземлилися на аеродромі Алмати.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

На відео видно, як літаки прибувають до аеропорту, де зустрічаються на військових машинах. З літаків виходять армійці у військовій формі та зі зброєю.

"Підрозділи зі складу російського миротворчого контингенту ОДКБ після вивчення обстановки розпочали виконання поставлених завдань", - сказано в повідомленні.

У РФ кажуть, що повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та 5 Ан-124 "цілодобово перекидає до Казахстану підрозділи російського контингенту у межах "миротворчих сил" ОДКБ.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся по військову підтримку до партнерів країн ОДКБ для придушення масового протесту в країні.

Раніше стало відомо, скільки "миротворців" із Росії та інших країн ОДКБ відправлять до Казахстану

Вашингтон уважно стежитиме за розгортанням російських військ під егідою Організації договору про колективну безпеку в Казахстані.

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