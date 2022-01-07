Російські літаки з військовими продовжують прибувати до Казахстану (відео)

В Алмати приземлилися дев'ять російських військово-транспортних літаків.
До Казахстану продовжують прибувати літаки з російськими військовослужбовцями. Так, у п'ятницю, 7 січня, дев'ять літаків Росії, Іл-76 із військовослужбовцями та технікою приземлилися на аеродромі Алмати.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.
На відео видно, як літаки прибувають до аеропорту, де зустрічаються на військових машинах. З літаків виходять армійці у військовій формі та зі зброєю.
"Підрозділи зі складу російського миротворчого контингенту ОДКБ після вивчення обстановки розпочали виконання поставлених завдань", - сказано в повідомленні.
У РФ кажуть, що повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 та 5 Ан-124 "цілодобово перекидає до Казахстану підрозділи російського контингенту у межах "миротворчих сил" ОДКБ.
Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся по військову підтримку до партнерів країн ОДКБ для придушення масового протесту в країні.
Раніше стало відомо, скільки "миротворців" із Росії та інших країн ОДКБ відправлять до Казахстану
Вашингтон уважно стежитиме за розгортанням російських військ під егідою Організації договору про колективну безпеку в Казахстані.