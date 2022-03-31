Російські літаки з ядерною зброєю порушили повітряний простір Швеції

2 березня група літаків злетіла з російської авіабази в Калінінграді.

Літаки Росії з ядерною зброєю 2 березня порушили повітряний простір Швеції, поблизу Готланда.

Про це повідомив шведський телеканал TV4.

За інформацією телеканалу, ця провокація була навмисною, з метою залякування Швеції.

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Так, 2 березня група літаків злетіла з російської авіабази в Калінінграді. Чотири літаки – два штурмовики типу Су-24 супроводжували два винищувачі типу Су-27. Два штурмовики, за інформацією джерел TV4 Nyheter, були оснащені ядерною зброєю.

Однак через війну Росії проти України ВПС Швеції підвищили готовність і знали, що російські пілоти прямують до Готланду.

"Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що Росія воює", - прокоментував командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом.

Там також не виключають можливість неправильної навігації, однак все вказує на те, що це була навмисна дія, що вони порушили кордони Швеції, каже командувач ВПС.

Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У відповідь повітряні сили країни підняли два винищувачі JAS 39 ​​Gripen.

Нагадаємо, французький винищувач перехопив викрадений в Італії приватний літак, яким керував дивний пілот.

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