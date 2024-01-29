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Російські літаки загубили авіабомби у Бєлгородській області: влада евакуює людей

Російські літаки загубили авіабомби у Бєлгородській області: влада евакуює людей

Російська авіація / Фото: Associated Press

За даними пабліка, внаслідок скидання боєприпасів ніхто не постраждав.

Російські літаки під час польоту загубили 2 авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області.

Про це інформує російський телеграм-канал ASTRA.

"27 січня авіабомбу ФАБ-250 виявили у хуторі Постників Корочанського району. Мешканців вирішили не евакуювати. Цього ж дня таку саму авіабомбу знайшли у селі Стрілецьке Білгородського району. Бомбу було знайдено на вулиці Лісовій. Влада ухвалила рішення про евакуацію близько 150 жителів, які живуть у радіусі 500 метрів від місця падіння авіабомби", - йдеться у повідомленні.

За даними пабліка, внаслідок скидання боєприпасів ніхто не постраждав. Начебто обидві авіабомби знешкодили наступного дня.

Нагадаємо, у ніч проти 29 січня окупанти вночі запустили "Шахеди" та ракети по Україні. Що відомо - читайте ТУТ.

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