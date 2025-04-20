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Російські літаки біля кордонів НАТО: британські ВПС здійснили два перехоплення за добу
Ці події стали першими оперативними вильотами британських ВПС у рамках нової місії НАТО під кодовою назвою "Чессмен".
Цього тижня винищувачі Королівських ВПС Великобританії Typhoon двічі піднімалися в повітря для перехоплення російських військових літаків, які наблизилися до повітряного простору НАТО.
Про це повідомляє The Telegraph.
Перший випадок стався у вівторок, коли з авіабази Мальборк у Польщі було піднято пару винищувачів для супроводу російського літака-розвідника, який наблизився до повітряного простору альянсу над акваторією Балтійського моря.
Менш ніж через 48 годин британським пілотам знову довелося виконувати бойове завдання. Цього разу вони перехопили неідентифікований літак, що вилетів з Калінінградської області - російського ексклаву, розташованого між Польщею та Литвою.
Ці події стали першими оперативними вильотами британських ВПС у рамках нової місії НАТО під кодовою назвою "Чессмен". Програма передбачає тісну координацію між повітряними силами Великобританії, Польщі та Швеції з метою посилення протиповітряної оборони східного флангу альянсу.
Експерти відзначають, що такі інциденти стали частиною тривалої моделі поведінки російської авіації, яка регулярно тестує реакцію систем ППО НАТО у Балтійському регіоні. У відповідь альянс посилює своє військове присутність, демонструючи готовність захищати кожен сантиметр повітряного простору.
Раніше британський аналітик заявив, що військові протистояння між НАТО та Росією може спалахнути вже до 2027 року.