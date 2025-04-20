Російські літаки біля кордонів НАТО: британські ВПС здійснили два перехоплення за добу

Винищувачі Typhoon. / © Associated Press

Реклама

Цього тижня винищувачі Королівських ВПС Великобританії Typhoon двічі піднімалися в повітря для перехоплення російських військових літаків, які наблизилися до повітряного простору НАТО.

Про це повідомляє The Telegraph.

Перший випадок стався у вівторок, коли з авіабази Мальборк у Польщі було піднято пару винищувачів для супроводу російського літака-розвідника, який наблизився до повітряного простору альянсу над акваторією Балтійського моря.

Реклама

Менш ніж через 48 годин британським пілотам знову довелося виконувати бойове завдання. Цього разу вони перехопили неідентифікований літак, що вилетів з Калінінградської області - російського ексклаву, розташованого між Польщею та Литвою.

Ці події стали першими оперативними вильотами британських ВПС у рамках нової місії НАТО під кодовою назвою "Чессмен". Програма передбачає тісну координацію між повітряними силами Великобританії, Польщі та Швеції з метою посилення протиповітряної оборони східного флангу альянсу.

Експерти відзначають, що такі інциденти стали частиною тривалої моделі поведінки російської авіації, яка регулярно тестує реакцію систем ППО НАТО у Балтійському регіоні. У відповідь альянс посилює своє військове присутність, демонструючи готовність захищати кожен сантиметр повітряного простору.

Раніше британський аналітик заявив, що військові протистояння між НАТО та Росією може спалахнути вже до 2027 року.