Російські літаки над Литвою: що кажуть в Міноборони РФ
У російському військовому відомстві заперечують порушення кордону інших держав під час навчальних польотів Су-30 над Калінінградською областю.
Порушення повітряного простору Литви російськими військовими літаками прокоментували у Міністерстві оборони Російської Федерації.
Заяву військового відомства держави-агресорки цитують пропагандисти агентства ТАСС.
У Міноборони РФ стверджують, що російські літаки Су-30 здійснювали навчально-тренувальні польоти над Калінінградською областю Росії і не порушували кордонів інших держав.
Раніше литовська влада повідомляла, що 23 жовтня близько 18:00 Повітряні сили Литви зафіксували, як російський винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78 порушили повітряний простір країни поблизу міста Кибартай.
Російські літаки пролетіли над територією Литви близько 700 метрів. Вони перебували в повітряному просторі країни приблизно 18 секунд.
Міністерство закордонних справ Литви викличе представників російського посольства, щоб висловити протест проти «безрозсудної та небезпечної поведінки».
Нагадаємо, раніше російські Су-30 і МіГ-31, які летіли над Балтикою, перехопила авіація НАТО.