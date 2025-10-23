Російські літаки над Литвою: що кажуть в Міноборони РФ

Російський винищувач Су-30 / © Wikipedia

Реклама

Порушення повітряного простору Литви російськими військовими літаками прокоментували у Міністерстві оборони Російської Федерації.

Заяву військового відомства держави-агресорки цитують пропагандисти агентства ТАСС.

У Міноборони РФ стверджують, що російські літаки Су-30 здійснювали навчально-тренувальні польоти над Калінінградською областю Росії і не порушували кордонів інших держав.

Реклама

Раніше литовська влада повідомляла, що 23 жовтня близько 18:00 Повітряні сили Литви зафіксували, як російський винищувач Су-30 та літак-заправник Іл-78 порушили повітряний простір країни поблизу міста Кибартай.

Російські літаки пролетіли над територією Литви близько 700 метрів. Вони перебували в повітряному просторі країни приблизно 18 секунд.

Міністерство закордонних справ Литви викличе представників російського посольства, щоб висловити протест проти «безрозсудної та небезпечної поведінки».

Нагадаємо, раніше російські Су-30 і МіГ-31, які летіли над Балтикою, перехопила авіація НАТО.