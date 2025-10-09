Російські цілі у повітряному просторі ЄС: яке рішення ухвалив Європарламент

Європарламент / © Associated Press

Сьогодні, 9 жовтня, Європарламент ухвалив резолюцію, в якій депутати засудили ескалаційні дії РФ: навмисні вторгнення безпілотників, спрямовані на критичну інфраструктуру в Данії, Швеції та Норвегії, які є частиною систематичної військової та гібридної війни.

«Росія несе повну та однозначну відповідальність за дії в польському, естонському та румунському повітряних просторах, — йдеться у документі. — Заохочуючи будь-яку ініціативу, яка дозволяє ЄС та його державам-членам вживати скоординованих, об’єднаних та пропорційних заходів проти всіх порушень їхнього повітряного простору, зокрема збиття повітряних загроз, депутати вітають концепцію «Стіни безпілотників» ЄС та ініціативи Eastern Flank Watch».

Також депутати закликали підвищити ефективність та вплив санкцій, які повинні остаточно підірвати російську здатність продовжувати війну. Вони наголошують, що каральні заходи повинні поширюватися на всі держави, що сприяють діям агресора — Білорусь, Іран та Північну Корею — та китайські організації, які постачають РФ ресурси для створення ракет та БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією, де дрони цього тижня помічали вже тричі.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що у повітряному просторі України могли діяти розвідувальні дрони з боку Угорщини. За словами глави держави, вони ймовірно здійснювали моніторинг промислових об’єктів у прикордонних районах.

В Угорщині заперечують цю інформацію, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Зеленський «починає божеволіти від антиугорської одержимості» і «бачить те, чого насправді нема».

А угорські винищувачі перехопили п’ять військових літаків Росії, які летіли поблизу повітряного простору Латвії.

6 жовтня в районі аеропорту Осло було помічено від трьох до п’яти дронів.