Російські літаки вторглися в зону ППО Південної Кореї: Сеул підняв винищувачі

Російський винищувач (ілюстративне фото) / © Міністерство оборони Великої Британії

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Південна Корея підняла в повітря винищувачі після того, як кілька російських військових літаків увійшли до її зони ідентифікації протиповітряної оборони над Японським морем.

Про це повідомило Міністерство оборони Південної Кореї, пише South China Morning Post.

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У відомстві зазначили, що південнокорейські військові виявили російські літаки ще до їхнього входження в зону та заздалегідь розгорнули винищувачі ВПС на випадок непередбачених обставин.

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При цьому російські літаки не порушували суверенний повітряний простір Південної Кореї.

Це вже другий подібний випадок за останні тижні

Зона ідентифікації протиповітряної оборони не є частиною суверенного повітряного простору країни. Це буферна зона, де іноземні літаки мають ідентифікувати себе з міркувань безпеки.

Від військової авіації зазвичай очікують попереднього повідомлення перед входом у таку зону, хоча юридично це не є обов’язковим.

Наприкінці червня до південнокорейської зони ідентифікації вже входили понад десять китайських і російських військових літаків.

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Тоді Пекін заявив, що Китай і Росія проводили «стратегічне повітряне патрулювання» над Японським та Східно-Китайським морями, а також західною частиною Тихого океану.

Москва, своєю чергою, назвала польоти частиною планового військового співробітництва і заявила, що вони нібито не були спрямовані проти третіх країн.

Після того інциденту Сеул висловив протест Москві та Пекіну й закликав не допускати повторення подібних випадків.

Раніше повідомлялось, що союз Північної Кореї з Росією дозволив військовим КНДР отримати сучасний бойовий досвід, а також ознайомитися з новими технологіями та тактикою ведення війни. Участь Північної Кореї у війні Росії проти України вже позначилася на балансі сил у сфері безпеки на Корейському півострові.

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Ми також інформували, що російські війська відновили удари ракетами, які отримують від союзника Північної Кореї.

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