Серія стане недоступною за три дні.
Російські «ЛітРес» та MyBook знімають із продажу серію книг про Гаррі Поттера на вимогу правовласника.
«ЛітРес» радить придбати цифрові версії книг до 8 квітня, щоб зберегти їх у бібліотеці.
У MyBook, у свою чергу, попередили, що функція дочитування книг будь-якої миті може бути відключена з ініціативи правовласника. Вже куплені книги у магазині будуть доступні протягом місяця, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Канада запровадила нові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення до України.
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