Російські «ЛітРес» та MyBook знімають із продажу серію книг про Гаррі Поттера на вимогу правовласника

Російські «ЛітРес» та MyBook знімають із продажу серію книг про Гаррі Поттера на вимогу правовласника

Серія стане недоступною за три дні.

Російські «ЛітРес» та MyBook знімають із продажу серію книг про Гаррі Поттера на вимогу правовласника.

«ЛітРес» радить придбати цифрові версії книг до 8 квітня, щоб зберегти їх у бібліотеці.

У MyBook, у свою чергу, попередили, що функція дочитування книг будь-якої миті може бути відключена з ініціативи правовласника. Вже куплені книги у магазині будуть доступні протягом місяця, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Канада запровадила нові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення до України.

Читайте також: