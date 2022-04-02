Російські мародери в Білорусі організували базар для торгівлі награбованим майном українців: що є в "асортименті"

Російські мародери в Білорусі організували базар для торгівлі награбованим майном українців: що є в "асортименті"

Окупанти також намагаються обміняти викрадену в домівках валюту.

Російські військові у Білорусі відкрили базар для торгівлі награбованим майном українців. Крім того, частину речей мародери відправляють поштою додому.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Так, спеціалізований базар окупанти облаштували у місті Наровля в Білорусі, де продають награбоване в Україні майно.

В "асортименті" мародерського базару — пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки та косметика.

Окупанти також намагаються обміняти викрадену в домівках валюту – долари та євро. Водночас через внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Росіяни, своєю чергою, відмовляються, мовляв, командування зоборонило.

Як повідомляє Генштаб, окупанти організували централізоване постачання нових партій мародерського "товару" на свій базар. Зокрема, з міста Буринь (Конотопський район, Сумська обл.) в напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном – промисловими товарами та речами домашнього вжитку.

Нагадаємо, в місті Мозир в Білорусі скупчуються російські військові КАМАЗи з яких солдати вивантажують пакунки з награбованими речами. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК.

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