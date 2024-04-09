Російські мігранти та етнічні меншини тремтять від нових репресій Путіна – Politico

Нездатність президента країни-агресорки РФ Володимира Путіна зупинити смертоносну терористичну атаку бойовиків у Москві минулого місяця мала деякі нищівні побічні ефекти для мігрантів та етнічних меншин.

Про це йдеться у статті Politico.

У той час як на міжнародному рівні Кремль поклав провину за теракт на Україну, США та Великобританію, усередині країни він знайшов більш вразливих "цапів-відбувайлів", посиливши репресії проти мігрантів, мешканців Центральної Азії та етнічних меншин РФ.

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Після атаки на "Крокус Сіті Хол" 22 березня, яка призвела до загибелі 143 людей і за яку взяло на себе відповідальність угруповання "Ісламська держава", російська поліція проводить рейди в гуртожитках для мігрантів у кількох містах, проводить обшуки на вулицях.

Наприкінці березня близько 40 мігрантів затримали на роботі за 60 кілометрів від Москви. Правоохоронні органи також провели масштабну операцію, включаючи масові обшуки та негайне притягнення до відповідальності осіб, звинувачених у порушенні міграційного законодавства. У результаті 466 осіб засуджено до видворення з Росії.

Влада Центральної Азії з Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану – традиційних країн походження багатьох мігрантів до Росії – виступили із заявами, в яких рекомендують своїм громадянам не брати участі в масових заходах у РФ та залишатися вдома.

Росією котиться хвиля ксенофобії

Але не лише мігранти відчувають на своїй шкірі крижане дихання Кремля.

"Хвиля ксенофобії (після нападу – ред.) дуже відчутна для корінних народів", – сказала Politico Вікторія Маладаєва, президент фонду "Корінні народи Росії".

Під "корінними народами" Маладаєва має на увазі численні неслов'янські групи, які проживають на території сучасної Росії протягом тисячоліть. "Люди бояться виходити з дому, їздять на таксі, дехто скасував усі підробітки на наступний тиждень і сидить вдома, інші тримають телефон завжди під рукою", – сказала вона.

Як приклад ескалації тенденції, організація "Азіати Росії" повідомила, що жінка з Якутії (найбільшої республіки РФ – ред.) зазнала переслідувань у московському метро: російські націоналісти віддавали їй нацистське вітання та кричали "Росія – це для росіян. Москва – для москвичів".

Маладаєва сказала, що люди отримували погрози в Інтернеті, їх закликали "повернутися на (своє) місце". Деякі росіяни азійського походження разомнині розглядають можливість міграції до Центральної Азії, згідно з повідомленнями, які Фонд корінних народів Росії отримав від своїх підписників.

Кампанія проти мігрантів

Путін – як завжди – дистанціювався від цієї дискусії, щоб зберегти імідж поміркованого президента, який представляє всі 195 етнічних груп Росії.

Генпрокурор Росії Ігор Краснов 26 березня бездоказово доповів Путіну, що в 2023 році кількість злочинів, скоєних мігрантами в Росії, зросла на 75%.

Ця заява, яка різко суперечить цифрам, наданим МВС Росії, є ілюстрацією кампанії проти мігрантів, розпочатої правоохоронними органами після атаки на "Крокус". Згідно зі щорічною статистикою МВС, у 2023 році кількість іноземців, які скоїли злочини, скоротилася на 9%, а кількість іноземних злочинців з колишніх радянських країн СНД – на 7%.

Напади та переслідування

"Ми не можемо нічого сказати про масові настрої, тому що вони не вимірюються так швидко", – сказав Politico Олександр Верховський, керівник дослідницького центру "Сова", який займається моніторингом націоналізму та ксенофобії в Росії. "Але влада вважає, що теракт (у "Крокусі" – ред.) розпалюватиме ксенофобські настрої, і, відповідно, вони хочуть показати людям, що їм небайдужі їхні почуття, і для цього їм потрібно щось робити з мігрантами".

Це перетворилося на пророцтво, що самореалізується, додав Верховський, оскільки державний наступ на мігрантів після теракту сам по собі викликав ненависть і дискримінацію проти всіх неслов’янських народів у Росії, включаючи неєвропейські корінні народи.

Згідно з повідомленнями з перших вуст з Росії, на людей нападають і переслідують.

"Тривога і страх переважають"

Ненависть посилила стрес і занепокоєння серед неслов'янських спільнот у Росії.

"Переважають тривога і страх. Людям не вистачає розуміння, що робити зараз і чи є це зараз реальною загрозою, чи, можливо, ця хвиля мине", – сказала Марина Обмолова, психологиня і директорка благодійної організації для жінок-мігранток чи з етнічних меншин РФ, які постраждали від насильства.

Фонд проводить гарячу лінію для людей, які потребують психологічної підтримки. "У перші дні шоку (після нападу на "Крокус" – ред.) дійсно було більше звернень, ніж зазвичай, і стосувалися вони не тільки прохань про психологічну допомогу, а й про консультації з юристом, які ризики і чи варто людям залишати Росію", – сказала психологиня.

Дослідник ксенофобії Верховський сказав, що "косметичні заходи або окремі кримінальні справи проти мігрантів, які активно переслідуються російською владою, можуть бути відчутними варіантами (для рішення залишити РФ – ред.)" .

"Той факт, що такі заходи навіть обговорюються, викликає занепокоєння для найбільш уразливих верств населення Росії", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії після теракту в "Крокус Сіті Холл" посилилась антимігрантська риторика серед населення, що може перерости в етнічну ворожнечу всередині країни.

Крім того, ми раніше інформували, що голова ГУР Кирило Буданов пояснив, чому спецслужби РФ допустили напад на "Крокус Сіті".

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