Російські міста йдуть під воду - люди плавають на човнах (нові фото та відео)

За даними російської влади, рівень води в Орську піднявся майже до 9,7 метра.

Ситуація із аномальнимй паводком в Оренбурзій області РФ є критичною. За даними влади, найближчими днями рівень води лише зростатиме.

Російські телеграми-канали публікують нові відео із Орська.

Найгірша ситуація в місті Орськ, де 5 квітня прорвало дамбу, що спричинило великий потоп. Станом на 7 квітня водо продовжує затоплювати місто Орськ.

За даними влади, рівень води піднявся майже до 9,7 метра. Через паводок не їздить громадський транспорт, а також є проблеми із газо- та водопостачанням.

"Влада оголосила евакуацію мешканців трьох вулиць мікрорайону Нове місто. Вода наближається до нової частини міста. Рівень води піднявся до 970 сантиметрів. У місті перекрито рух кількома вулицями. У будинках 6-го мікрорайону відключили газ та світло", - написав російський тг-канал Baza.

Російські пропагандисти, посилаючись на пресслужба Орського заводу, повідомляють, що через паводок НПЗ призупинив роботу, щоб "уникнути екологічних ризиків і для дотримання техніки безпеки".

Мерія Орська додал, що у підтопленому Орську загинули 4 людини: у двох серцевий напад, у одного - природна смерть, ще один скоїв самогубство.

Російське місто йде під воду: у Мережі показали нові відео

Також вода дісталася до Оренбурга. Місцева влада оголосила про початок примусової евакуації жителів із районів, затоплених річкою Урал. Понад 4 тисячі жителів, зокрема 885 дітей, евакуйовано.

В Оренбурзькій області через паводок запроваджено режим "надзвичайної ситуації федерального характеру".

Нагадаємо, російські міста та села на березі річки Урал в Оренбурзькій області затоплює через масштабний паводок.

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