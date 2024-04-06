Російські міста йдуть під воду: в Оренбурзі оголосили примусову евакуацію (відео)

Російські інформагентства з посиланням на місцеву прокуратуру повідомили, що дамбу прорвало через погане технічне обслуговування.

Російські міста та села на березі річки Урал в Оренбурзькій області затоплює через масштабний паводок.

Місцеві пабліки та російські інформагентства публікують відео катастрофічної повені.

Із затопленого після прориву дамби міста Орська евакуювали 700 людей, велика вода затопила житлові будинки та супермаркети, повідомляється про кількох загиблих. За офіційними даними, тут підтоплено понад 2 400 житлових будинків та понад 3 000 прибудинкових територій.

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Російські інформагентства з посиланням на місцеву прокуратуру повідомили, що дамбу прорвало через погане технічне обслуговування.

У місті Оренбурзі місцева влада оголосила про початок примусової евакуації жителів із районів, затоплених річкою Урал. До ночі рівень води тут може сягнути "критичної позначки". У частині районів уже відключено електрику.

В російському місті Оренбурзі людей евакуювали на гумових човнах / Фото: Associated Press

"У нас більше немає часу на вмовляння. Тих, хто відмовиться залишати небезпечну зону добровільно, ми евакуюватимемо примусово, за участю співробітників поліції", - заявив мер Оренбурга.

У місті оголошено режим надзвичайної ситуації.

Російські міста йдуть під воду

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 квітня, в місті Орську Оренбурзької області Росії прорвало дамбу, що спричинило великий потоп.

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