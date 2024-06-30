У Росії націоналісти провокують етнічну та релігійну напруженість - ISW

Російські націоналістичні кола будуть і надалі висловлювати побоювання щодо проведення терактів.

Російські ультраправі націоналісти висловлюють дедалі більше сумнівів у можливості влади запобігти терористичним атакам, а також вирішити проблему етнічної та релігійної напруженості в Росії після сутичок 23 червня в Республіці Дагестан.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, російські ультраправі розповсюджують історію, що екстремісти переслідували російського лікаря в Дагестані, який відмовився прийняти клієнтку через те, що вона відмовилась зняла нікаб.

Російські націоналісти стверджують, що екстремісти влаштували цю подію, щоб розпалити етнічну та релігійну напруженість в Дагестані.

Крім того, націоналісти незадоволені тим, що місцеві чиновники дозволяють салафітам-джихадистам контролювати цілі сфери суспільного життя в республіці.

Після цих заяв у Росії розпочалась дискусія щодо заборони носіння нікабу. Зокрема це підтримав голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін.

Аналітики пишуть, що російська ультранаціоналістична дискусія, що зосереджується на нікабі, є дивною, зважаючи на те, що мусульман, які носять нікаб, у Росії небагато.

"Занепокоєння російських ультранаціоналістів питанням нікабу, схоже, є для них темою для розмови, щоб висловити своє сприйняття екстремістської загрози, яка виходить від російських мусульманських меншин, і щоб критикувати російську владу за те, що вона робить недостатньо для запобігання неминучих, на думку ультранаціоналістів, терористичних атак у майбутньому", - йдеться у звіті ISW.

Російські націоналістичні класи будуть і надалі висловлювати побоювання щодо проведення терактів, що посилюватиме етнічну та релігійну напруженість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль намагається прив'язати Україну до теракту в Дагестані.

Крім того, ми раніше інформували, що аналітики припустили, хто міг здійснити теракти в російському Дагестані.

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