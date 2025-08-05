Російські навчання у Білорусі: Німеччина перекидає до Польщі винищувачі та солдатів

Eurofighter / © Associated Press

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Німеччина направила до Польщі п’ять винищувачів Eurofighter, які здатні виконувати як завдання з перехоплення, так і удари по наземних цілях. Це відбулося за чотири тижні до початку спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2025".

Про це повідомляють Bild і Welt.

Літаки базуватимуться на військовому аеродромі Мінськ-Мазовецький, розташованому на схід від Варшави. Операція триватиме близько місяця та є відповіддю на прохання Варшави через загрозу з боку Росії.

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Eurofighter доповнять захист повітряного простору над Жешувом на південному сході Польщі, який до цього забезпечували дві німецькі зенітні установки системи протиповітряної оборони Patriot.

"Це розгортання є чітким сигналом союзницької солідарності в межах НАТО і слугує надійним засобом стримування та захисту спільного повітряного простору", – пояснила речниця ВПС Німеччини.

Разом із літаками до Польщі відправлено близько 150 військовослужбовців Бундесверу. Зокрема, з ескадрильї Boelcke, а також підрозділу підтримки й полку охорони. Вони від 21 липня виконують функції так званої "Тривожної роти" – підрозділу, здатного оперативно реагувати на порушення повітряного простору".

Командування польських Збройних сил вже подякувало союзникам за підтримку. Зазначається, що це “ще один приклад глибокої військової співпраці та щирої відданості безпеці Центральної та Східної Європи".

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Зауважимо, що вересні 2025-го Росія разом з Білоруссю планують провести спільні стратегічні навчання “Запад-2025”. Під час них, кажуть у Мінську, будуть відпрацьовані «найсучасніші форми та способи застосування військ» з урахуванням ведення війни в Україні.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща готується до найгіршого. Він попередив, що Росія та Китай, за оцінками НАТО та США, можуть бути готові до збройного протистояння із Заходом вже 2027 року. Тож, наголосив прем’єр, Варшава має не лише зміцнювати власну безпеку, а й виступати ключовим партнером у регіоні у відповідь на можливу ескалацію геополітичної напруженості.

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