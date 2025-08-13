Російські навчання у Білорусі: військові відпрацюють удари "Орєшніком" і "ядеркою"

Ракета "Орєшнік". / © ТСН.ua

Вже у вересні на території сусідньої Білорусі відбудуться російсько-білоруські військові навчання “Захід-2025”. Під час них відпрацюють застосування ядерної зброї та «Орєшніка».

Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, повідомляє БЕЛТА.

З його слів, на спільних з Росією навчаннях «Захід-2025» відпрацьовуватиметься планування застосування ядерної зброї та ракетного комплексу середньої дальності «Орєшнік».

“Ми, звичайно, і в рамках навчання «Захід» разом з нашими російськими колегами відпрацюємо питання планування застосування цього виду озброєнь. Це для нас важливий елемент стратегічного насамперед стримування. Як вимагає глава держави, ми маємо бути готовими до всього”, - висловився політик.

Хрєнін нахабно згадав “ситуацію на західних, північних кордонах” країни. Мовляв, тому Мінськ не “може спокійно спостерігати за мілітаризацією та військовою активністю”. Він також цинічно згадав “відкритість, миролюбність” Білорусі.

Як повідомлялося, розвідка України оцінила ризик вторгнення з Білорусі. У ГУР кажуть, що наразі Мінськ намагається зберегти відносини із західними країнами та уникає безпосередньої участі у війні проти України.

Нагадаємо, тим часом Німеччина направила до Польщі п’ять винищувачів Eurofighter, які здатні виконувати як завдання з перехоплення, так і удари по наземних цілях. Це відбулося за чотири тижні до початку спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2025".