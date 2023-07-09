Російські найманці ПВК “Вагнер” покинули одну з африканських країн: що відбувається

Влада ЦАР заявляє, що відбувається ротація "вагнерівців", а не їхнє остаточне виведення з країни.

Центральноафриканську Республіку (ЦАР) покинули сотні російських найманців приватної військової компанії (ПВК) “Вагнер”. Влада країни заявляє про ротацію, а не остаточне виведення “вагнерівців”.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника президента ЦАР Альбера Ялоке Мокпема.

Частина найманців справді залишила країну, але їй на зміну прийдуть інші, сказав він на пресконференції.

Джерело Reuters повідомляє про від’їзд кількох сотень із близько 1 900 російських найманців, які перебували в цій африканській країні. Тут вони допомагали уряду придушити кілька повстань, починаючи від 2018 року.

Аналітики зазначають, що ПВК “Вагнер” натомість отримав у ЦАР права на рубання лісу та контроль над золотою шахтою.

У червні США запровадили санкції проти компанії з ЦАР, а також компанії з ОАЕ, які, за їхніми словами, були причетні до фінансування “Вагнера” через незаконні угоди із золотом.

Після заколоту, який очолив засновник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин у Росії, виникли питання щодо перспективи його групи у ЦАР та інших регіонах Африки і Близького Сходу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що майбутнє контрактів, підписаних між різними африканськими країнами та найманцями “Вагнера”, є справою тих урядів, які уклали такі угоди.

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