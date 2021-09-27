Російські найманці ПВК “Вагнера” з’являться в іще одній африканській країні

Запрошення “вагнерівців” до Малі фактично підтвердив очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

Влада африканської держави Малі, яка втратила контроль над північними регіонами країни, запросила “для боротьби з терористами” російську приватну військову компанію. Як відомо, “вагнерівці” уже діють у сусідній Лівії, а також в Судані та ЦАР.

Про це повідомляє ВВС.

Міжнародне втручання у справи Малі знадобилося після повалення в Лівії режиму Муамара Каддафі, після чого багато бійців його армії перебралися до сусідньої країни. Тут вони приєдналися до місцевих сепаратистів - туарегів, які населяють північні райони країни.

Миротворчий контингент перебуває в Малі від 2013 року, відколи була затверджена багатопрофільна комплексна місія ООН. За даними на лютий 2021 року під час збройного конфлікту загинуло 235 миротворців, понад 380 військовослужбовців і цивільних співробітників ООН отримали поранення.

У липні цього року президент Франції Еммануель Макрон анонсував закриття до кінця 2021 року частини військових баз в містах Кідаль, Тесалії і Томбукту. Це стало приводом для активності з боку російських найманців, які мають намір заповнити цю нішу.

Запрошення військові найманці з Росії до Малі фактично підтвердив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, виступаючи на Генасамблеї ООН. “Як я розумію, Франція хоче суттєво скоротити свій військовий контингент, який там знаходився і повинен був, як усі розуміли, боротися з терористами", - сказав він.

За даними видання, у Мережі перші повідомлення про набір найманців в Африку стали з'являтися під час візиту малійського міністра оборони в Москву. Один із “вагнерівців” у приватній розмові з журналістом підтвердив, що ПВК готується "зайти у Малі".

У відповідь на намір влади африканської країни запросити до себе "ПВК Вагнера" Франція, Німеччина та Естонія заявили про готовність вивести своїх миротворців з Малі.

Нагадаємо, що Малі може стати уже четвертою африканською країною, в якій діють російські найманці з ПВК “Вагнера” — вони уже воюють у Лівії, Судані та ЦАР.

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