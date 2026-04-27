Російські найманці із втратами покинули базу в Малі: відео

Російські найманці в Малі покидають базу / © скриншот з відео

Російські найманці з «Африканського корпусу» Міноборони РФ, які підтримують урядові війська у Малі, вимушені були покинути свою базу у місті Кідаль, зазнавши втрат у боях із повстанцями.

Про це повідомляє французький телеканал France24.

Перед тим російський військовий персонал отримав ультиматум віддати базу повстанцям.

«Досягнуто угоди, яка дозволяє армії Малі та її союзникам з Африканського корпусу (Росії) залишити табір № 2, де вони перебували з учорашнього дня», — повідомив агентству AFP представник повстанського угруповання туарегів.

Про виведення людей та техніки «Африканського корпусу» (АК) Міноборони РФ повідомили кілька російських Z-каналів,

На сторінці «Африканського корпусу» в соцмережах уточнюється, що росіяни розпочали виведення сил, а гарнізон малійських військових здається у полон.

Telegram-канали, пов’язані з «Африканським корпусом» та ПВК Вагнера опублікували відео колони російської техніки, що рухається під радісні вигуки повстанців.

Пізніше Telegram-канал, пов’язаний із ПВК «Вагнера», написав, що збройні сили Малі та російські найманці залишили Кідаль, а також забрали тіла вбитих росіян.

«Африканський корпус» у Малі діє з 2024 року, змінивши сумнозвісну ПВК «Вагнера».

Раніше повідомлялося, що у Малі було збито російський вертоліт із найманцями. Усі, хто були на борту, не вижили.

Нагадаємо, напередодні в африканській країні Малі місцеві повстанці ліквідували міністра оборони Садіо Камару, якого називали головним союзником Росії.