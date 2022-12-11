Російські неонацисти збирають інформацію про військову ситуацію у Балтії – The Guardian

У виданні занепокоєні щодо того, чи планують ультраправі російські групи напад на балтійські країни НАТО.

Неонацистське воєнізоване угруповання "Русич", пов’язане з Кремлем, попросило своїх членів надати розвідувальні дані про прикордонну та військову діяльність у Латвії, Литві та Естонії.

Про це пише The Guardian.

Таке прохання з'явилося в офіційному Telegram-каналі організації "Русич", яка зараз воює в Україні і пов’язана з сумнозвісною ПВК "Вагнера". Неонацисти звернулися до своїх прихильників з проханням надіслати деталі, що стосуються прикордонних постів і військових переміщень у трьох країнах Балтії.

У дописі міститься заклик до інформації про військові частини з конкретними посиланнями на дані військових, їхніх родичів та особистий транспорт.

У виданні занепокоєні щодо того, чи планують ультраправі російські групи напад на країни НАТО.

Джерела видання, які побажали залишитися анонімними, сказали, що "надзвичайний" крок "Русича" може свідчити про розчарування в Кремлі та розчарування тим, як триває війна Путіна в Україні.

Вони додали, що Кремль може втратити контроль над своїми ультраправими воєнізованими організаціями, які можуть використовувати більш екстремальні методи для продовження української війни. Крім того, є побоювання ескалації, що держава-член НАТО зазнає нападу.

Однак, на думку джерел, малоймовірно, щоб Кремль був безпосередньо залучений, оскільки його шпигунська служба, безсумнівно, вже має розвідувальну інформацію про військову та прикордонну діяльність у країнах Балтії.

"Чи свідчить це про фрагментацію всередині російської системи? Що станеться, якщо росіяни втратять контроль над ними парамілітарними формуваннями, і вони почнуть вчиняти дії, які можуть випадково загострити ситуацію? Справжнє питання полягає в тому, наскільки Кремль насправді контролює ситуацію", – зазначає джерело The Guardian.

Бойовики "Русича", відомі своєю жорстокістю в Сирії та на Донбасі від 2014 року. Від початку повномасштабного вторгнення були помічені за допомогою відкритих джерел розвідки на Донбасі та в Харківській і Херсонській областях.

Раніше повідомлялося, що проти України воюють як мінімум два російські угруповання з правоекстремістськими та неонацистськими настроями: "Російський імперський легіон" та "Русич". Своїх поглядів неонацисти не приховують і вирізняються особливою жорстокістю до українців.