Російські НПЗ у пастці: через західні санкції заводи не можуть ремонтувати після українських атак — Reuters

Західні санкції та атаки українських безпілотників завдають серйозних проблем російській нафтопереробній галузі. Труднощі з ремонтом та обслуговуванням НПЗ, побудованих за допомогою американських і європейських компаній, ставлять під загрозу виробництво та постачання нафтопродуктів у Росії.

Російські нафтові компанії переживають труднощі з ремонтом нафтопереробних заводів через західні санкції. Ці проблеми можуть посилитися через атаки українських безпілотників.

Про це пише Reuters.

Коли 4 січня інженери російської нафтової компанії "Лукойл" виявили поломку турбіни на своєму найбільшому нафтопереробному заводі, вони швидко зрозуміли, що проблема далеко не тривіальна. Але існувала лише одна компанія, яка могла відремонтувати установку для виробництва бензину на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСИ. І проблема полягала в тому, що ця компанія була американською.

Фірма, яка займається нафтовим машинобудуванням і входить до складу транснаціонального концерну UOP, вийшла з Росії після її повномасштабного вторгнення до України.

"Вони (інженери - ред.) кинулися шукати запчастини, але нічого не змогли знайти. Потім вся установка просто зупинилася", – повідомило джерело, близьке до "Лукойл".

Чотири інші джерела видання повідомили, що одна з двох наявних установок каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин, не працює ще з січня. І досі незрозуміло, коли її можна буде відремонтувати через брак досвіду в Росії.

В результаті НПЗ НОРСИ – четвертий за величиною в Росії – скоротив виробництво бензину на 40%, за словами двох джерел. Це є прикладом ширших проблем в енергетичному секторі Росії, де деякі нафтові компанії намагаються відремонтувати свої заводи, побудовані за допомогою американських і європейських інжинірингових компаній, в умовах західних санкцій.

Труднощі посилилися через атаки українських безпілотників, які завдали ударів по щонайменше дюжині російських нафтопереробних заводів цього року, кажуть джерела в галузі. За підрахунками Reuters, ці атаки змусили російські НПЗ закрити близько 14% потужностей у першому кварталі.

"Якщо потік безпілотників продовжуватиметься такими темпами, а російська протиповітряна оборона не покращиться, Україна зможе скоротити російські нафтопереробні потужності швидше, ніж російські фірми зможуть їх відремонтувати", – сказав Сергєй Вакуленко, експерт з енергетичної галузі Росії та науковий співробітник-нерезидент Фонду Карнегі за міжнародний мир, аналітичного центру з міжнародних відносин.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Киричевський прокоментував удар по нафтопереробному заводу в російському Татарстані, який, на його думку, продемонстрував значні прогалини в системі ППО РФ. За його словами, сам факт успішного виконання атаки свідчить про те, що проблеми з ППО у росіян навіть більші, ніж можна було уявити.

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