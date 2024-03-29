Російські НПЗ почали закуповувати системи РЕБ для захисту від безпілотників – АТЕШ

Російські нафтопереробні заводи почали закуповувати системи радіоелектронної боротьби для захисту від українських безпілотників дальньої дії.

Про це інформує партизанський рух АТЕШ.

У повідомленні зазначається, що влада Росії продовжує намагатися посилити захист НПЗ від атак українських дронів.

"Наше джерело на одному з НПЗ повідомляє, що підприємствам дали вказівки закупити системи РЕБ для протидії українським безпілотникам дальньої дії. Основний вибір припав на мобільні комплекси типу "Шпак". Ці системи РЕБ активно застосовуються ВС Росії у війні з Україною", – йдеться у повідомленні.

Крім того, партизани повідомили, що системи РЕБ не можуть перехоплювати всі види безпілотників.

"Є інформація, що деякі заводи вже мали такі системи на момент атак, але вони їм не допомогли. Передбачається, що українські дрони використовують передові технології, що робить їх складнішими для виявлення і перехоплення", – йдеться у повідомленні.

В АТЕШ також заявили, що крім придбання нових систем РЕБ, на підприємствах зміцнюються резервуари мішками з піском. Також застосовуються маскувальні мережі, а в нічний час доби відключається освітлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Держдепі прокоментували українські удари по російських НПЗ.

Крім того, ми раніше інформували, що в Росії карають солдатів із підрозділів ППО через успішні удари українських дронів по НПЗ.

Читайте також: