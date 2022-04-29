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Російські окупанти відступили від Маріуполя, а генсек ООН потрапив під обстріл у Києві: головні події ночі 29 квітня

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Російські окупанти відступили від Маріуполя, а генсек ООН потрапив під обстріл у Києві: головні події ночі 29 квітня

Associated Press

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П'ять головних подій ночі 29 квітня 2022: 

  • Частина російських військ відступила від заблокованого Маріуполя та рухається у північно-західному напрямку - до Запорізької області. Читати далі –>
  • Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша шокували ракетні удари РФ по Києву під час його візиту до української столиці. Читати далі –>
  • Українці, які постраждали від агресії Росії, можуть отримати готівкові виплати від Організації об'єднаних націй, агентства якої будуть діяти в координації з українським урядом. Читати далі –>
  • Світові країни занепокоєні ситуацією, яка наразі відбувається в Придністров’ї, тож закликають своїх громадян якомога швидше покинути території так званої "ПМР". Читати далі –>
  • Письменник, якого називають "королем жахів", побачив смертельну загрозу для всіх людей у діях російського президента Путіна. Читати далі –>

Оперативні новини станом на ранок 29 квітня

Оперативні новини станом на ранок 29 квітня

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