Російські окупанти відступили від Маріуполя, а генсек ООН потрапив під обстріл у Києві: головні події ночі 29 квітня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 29 квітня 2022:
- Частина російських військ відступила від заблокованого Маріуполя та рухається у північно-західному напрямку - до Запорізької області. Читати далі –>
- Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша шокували ракетні удари РФ по Києву під час його візиту до української столиці. Читати далі –>
- Українці, які постраждали від агресії Росії, можуть отримати готівкові виплати від Організації об'єднаних націй, агентства якої будуть діяти в координації з українським урядом. Читати далі –>
- Світові країни занепокоєні ситуацією, яка наразі відбувається в Придністров’ї, тож закликають своїх громадян якомога швидше покинути території так званої "ПМР". Читати далі –>
- Письменник, якого називають "королем жахів", побачив смертельну загрозу для всіх людей у діях російського президента Путіна. Читати далі –>
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