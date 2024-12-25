Російські олігархи обходять санкції та збагачуються на торгівлі з Європою - The Insider

Наближені до Володимира Путіна мільярдери продовжують заробляти на експорті товарів на Захід, використовуючи лазівки для обходу санкцій.

Про це повідомило видання The Insider.

Система дозволяє компаніям працювати на ринках ЄС, якщо частка акцій підсанкційних бізнесменів менша за 50%. Інший варіант: якщо кілька співвласників під санкціями, то їх загальна частка повинна становити половину акцій. Тому російські олігархи скорочують свої частки в компаніях, щоб уникнути санкцій.

"У результаті мільярдний прибуток від торгівлі з Європою одержують найодіозніші олігархи, такі як Геннадій Тимченко, Алішер Усманов та Олег Дерипаска", - йдеться в повідомленні.

Так, Олег Дерипаска скоротив свою частку в En+ та "Русалі", що дозволяє йому обходити санкції. Кошти він спрямовує на утримання приватної військової компанії, яка воює проти України. Під час повномасштабної війни його статки зросли у півтора раза й становлять $2,8 млрд. Інший акціонер "Русала", Віктор Вексельберг, також уникає санкцій, попри зв'язки з російським урядом і участь його компаній у виробництві зброї.

Інший спосіб уникнути санкцій для бізнесу – це передати акції на менеджерів компанії, родичів або інших підконтрольних осіб. Ним скористався Алішер Усманов передав частину акцій своєї компанії USM менеджерам, що дозволило холдингу уникнути обмежень після його потрапляння до санкційного списку ЄС. Схожу тактику обрав Андрій Скоч, партнер Усманова по "Металлоинвесту" та депутат Держдуми РФ. Його бізнес оформлений на батька Володимира і дочку Варвару, на яких санкції не поширюються. Від початку повномасштабної війни статки Усманова зросли до $13,4 млрд, а родини Скоча – до $6,7 млрд. Сумарно їхні багатства збільшилися на $4 млрд.

Андрій Гур'єв, член "Единой России", та його партнер Володимир Литвиненко отримують значні прибутки від торгівлі з Європою. Гур'єву належить 48,5% акцій російської компанії "Фосагро", найбільшого виробника фосфорних добрив у країні. Литвиненко, який передав частину акцій своїй дружині Тетяні, не підпадає під санкції ЄС, що дозволяє компанії безперешкодно експортувати продукцію до Європи. Внаслідок цього, статки Литвиненка з 2022 року зросли до $3 млрд.

Водночас інша компанія, "Єврохім" олігарха Андрія Мельниченка, також постачає добрива до Європи. Він також зменшив свою частку.

Роман Абрамович, незважаючи на санкції, продовжує отримувати значні прибутки від торгівлі з Європою. Він володіє 28,64% акцій компанії "Євраз", яка експортує металургійну та гірничодобувну продукцію до Франції та Чехії. Крім того, Абрамович є міноритарним акціонером "Норнікеля", що також не підпадає під санкції ЄС, завдяки відсутності обмежень для основного власника компанії, Потаніна.

Геннадій Тимченко, близький партнер Володимира Путіна, продовжує отримувати прибутки через свої частки в "Новатеку" (23,49%) і "Сибурі" (17%). Оскільки основний власник цих компаній Леонід Міхельсон не під санкціями ЄС, бізнес Тимченка не зазнає обмежень.

Нагадаємо, нещодавно Євросоюз ухвалив черговий пакет санкцій проти Росії.

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