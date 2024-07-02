Російські підводні човни помічені біля країн НАТО: що задумали в Кремлі

Росія двічі розгортала ударні підводні човни для виконання завдань навколо Ірландського моря після того, як диктатор Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Про це пише Newsweek.

Останніми місяцями підвищену увагу привернула діяльність ВМФ Росії в міжнародних водах. Минулого місяця Росія розгорнула свій атомний підводний човен “Казань”, військові кораблі та інші військово-морські кораблі в Карибському морі для запланованих військових навчань.

За даними некомерційної організації Nuclear Threat Initiative (NTI), російський флот налічує один із найбільших у світі підводних флотів із приблизно 58 судами.

Росія вперше відправила підводний човен класу “Кіло” — дизель-електричний ударний підводний човен, який може запускати крилаті ракети “Калібр” — у бік Ірландського моря близько 18 місяців тому. Другий інцидент стався нещодавно.

Відомо, що російські підводні човни раніше не заходили в Ірландське море, яке розділяє острови Ірландії та Великої Британії, повідомляє видання.

Москва може розгортати свої ударні підводні човни в цьому районі для збору розвідданих щодо потенційних слабких місць оборони Британії та Ірландського моря. За словами джерел, Росія також може намагатися залякати Сполучене Королівство через його постійну підтримку України під час війни.

Джерела Bloomberg сказали, що офіційні особи США були в курсі цього питання, тоді як представники британського оборонного відомства сказали виданню, що вони “не коментують операції”. Міністерство оборони Ірландії відмовилося від коментарів.

Нагадаємо, що Росія відправляє на війну проти України тисячі мігрантів.

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