Російські поліцейські відгуляли професійне свято з мордобоєм: начальник відділу - у комі (відео)

Застілля у росіян було б неповноцінним, якби святкування не закінчилося бійкою.
Співробітники районного відділу МВС РФ у місті Ленську (Якутія) у п’ятницю, 10 листопада, влаштували бійку під час святкування Дня поліції. Після мордобою керівник поліцейського відділку впав у кому.
Про це повідомляє Telegram-канал BAZA, опублікувавши відповідне відео.
У повідомленні йдеться, що поліцейське керівництво цілу ніч гульбанило в місцевому кафе “Лена”. Застілля у росіян було б неповноцінним, якби святкування не закінчилося бійкою.
Над ранок 30-річний капітан Севрюгін, який керує відділом економічної безпеки та протидії корупції, чомусь посварився із начальником тилового забезпечення. Згодом він зчепився із 40-річним в.о. керівника райвідділу поліції, підполковником Надточієвим.
Після серії ударів в обличчя Надточієв потрапив до реанімації, зараз він перебуває в комі.
Нагадаємо, раніше у Росії двоє пасажирів літака Іркутськ - Москва побилися на борту під час польоту. Судно довелося посадити в найближчому аеропорту.
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