Російські полонені записали звернення до Путіна: про що запитують господаря Кремля

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Напередодні прямої лінії з президентом РФ Володимиром Путіним, яку проведуть для громадян держави-агресорки в п’ятницю, 19 грудня, російські військовополонені в Україні записали звернення зі своїми запитаннями.

Відповідне відео опублікував громадський рух «Наш вихід» на YouTube.

Головне запитання, яке ставлять полонені окупанти господареві Кремля, чому їх не обмінюють.

Військовополонений на прізвище Ткачук повідомив, що у таборі для полонених, в якому він зараз перебуває, утримують тисячі людей.

При цьому серед полонених є поранені та молоді люди до 25 років, яких за домовленостями від 2 червня 2025 року повинні були обміняти «всіх на всіх». Однак Росія своїх зобов’язань не виконала.

Зрештою, серед полонених, які записували своє звернення до Путіна, також були важко поранені та хворі. На відео також з’явилися колишні бійці підрозділу Росгвардії «Ахмат», так звані «кадировці». Задавав Путіну питання про терміни обміну російський окупант, який потрапив у полон уже вдруге.

© скриншот з відео

«Всі очікуємо, коли Путін нас обміняє. Немає терпіння», — сказав військовополонений Мансур Ельмурзаєв.

Лідерка руху «Наш вихід» Ірина Криніна висловила сподівання, що Україна та РФ укладуть мирну угоду, першим пунктом якої стане обмін військовополоненими у форматі «всіх на всіх».

Ця організація, яку заснували росіянки в Україні наприкінці грудня 2023 року, допомагає розшукувати полонених окупантів та сприяє оформленню статусу військовополоненого в Росії.

Завдяки співпраці з українським проєктом «Хочу знайти» вдається прискорити процеси обміну військовополоненими.

Громадський рух «Наш вихід» у Росії має статус «іноагента».

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про відновлення процесу обміну полоненими, внаслідок чого буде повернуто з російського полону 1200 українців. Повернення полонених українців додому очікується ще до Різдва.