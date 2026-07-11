Російські порти у вогні: масштабні удари по флоту РФ спричинили паніку на біржах

Наслідки удару по російському порту / Архівне фото

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У ніч проти суботи, 11 липня, українські військові завдали масштабних ударів безпілотниками по російських суднах та портовій інфраструктурі в Азовському морі. Ці атаки призвели до перекриття ключових морських маршрутів Російської Федерації та спровокували різкий стрибок світових цін на пшеницю на тлі загрози зриву експортних постачань.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ураження російських суден та портів

За інформацією командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді «Мадяра», протягом ночі Сили оборони уразили 28 російських суден в Азовському морі. До цього переліку ввійшли як нафтові танкери, так і суховантажні кораблі ворожого флоту. Загалом від 6 липня українські військові успішно атакували вже 76 ворожих плавзасобів.

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Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку на чотири судна в Таганрозькій затоці, серед яких був танкер із метанолом. За його словами, загрози витоку хімікатів немає, проте внаслідок нічного удару загинув один російський моряк. Уранці рятувальні служби ліквідували масштабні пожежі в портах Таганрога та Азова.

Ці морські вузли зазвичай не використовуються для експорту сирої нафти на світові ринки. Проте розміщені там танкери активно транспортують нафтопродукти до тимчасово окупованого Криму та прилеглих територій. Саме там цього літа виник гострий дефіцит пального через попередні українські атаки.

Блокада моря та російський терор

Через успішні дії українських дронів російська влада була змушена тимчасово зупинити судноплавство Дон-Азовським каналом. Окрім цього, ще з вечора п’ятниці окупанти повністю перекрили рух Керченською протокою, яка з’єднує Азовське та Чорне моря. Оцінюючи ризики зриву логістики через ці жорсткі обмеження, трейдери на біржах миттєво підняли ціни на пшеницю.

Водночас Росія здійснила масштабний комбінований обстріл української території, випустивши 120 безпілотників та 12 ракет. Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки на Київ поранення отримали 11 людей. Загалом російське Міноборони заявило про перехоплення 178 українських дронів тієї ночі.

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Також окупанти цілеспрямовано били по портовій інфраструктурі Одещини, намагаючись знищити українські експортні потужності. Під ворожим вогнем опинилися ключові зернові хаби в Одесі, Чорноморську та Ізмаїлі. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив завдання ударів крилатими ракетами по портових об’єктах регіону.

Нагадаємо, під час нічного полювання на танкери РФ біля Криму було уражено ще 13 суден. Серед цілей українських дронів — 10 танкерів, один суховантаж, один паром та один морський буксир.

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