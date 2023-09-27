Російські пропагандисти створили фейк про українських біженців та нелегалів з Африки у Парижі

Маніпуляція покликана створити враження про втому у країнах-союзниках від війни в Україні.

Російські пропагандисти на власних ресурсах оприлюднили сюжет французького телеканалу Cnews, супроводжуючи його маніпулятивним заголовком. “У Франції українських біженців виганяють на вулицю заради нелегалів з Африки”, - стверджують творці нового фейку.

Про це повідомили в середу, 27 вересня, у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

У повідомленні наголосили, що насправді у сюжеті телеканалу не йде мова про те, що українських біженців виганяють з приміщення школи на вулицю заради мігрантів з Африки.

"Хоча українські біженці дійсно проживали у школі деякий час, на момент заселення туди мігрантів їх у будівлі вже не було", - пояснюють у ЦПД.

Викривачі фейкової новини зауважили, що російська пропаганда навмисно поширює подібні маніпуляції, щоб створити відчуття втоми від війни в Україні у громадян країн-союзників.

Застереження ЦПД про фейкову новину російських пропагандистів / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

Нагадаємо, раніше на пропагандистських ресурсах Росії великий розголос отримала нібито "антипольська заява" радника Офісу президента Михайла Подоляка, яку інтерпретували так: "Україна "близько дружитиме" з Польщею лише до закінчення СВО".

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