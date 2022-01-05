Російські пропагандисти заявили, що "бунт у Казахстані" готують з Києва

Російські пропагандисти заявили, що "бунт у Казахстані" готують з Києва

Своєю чергою, казахстанський опозиціонер Мухтар Аблязов, який від 2010 року живе у Франції, закликав демонстрантів "повалити режим Назарбаєва".

На тлі масових протестів у Казахстані російські пропагандисти уже встигли заявити про причетність Києва "до бунту".

Про це пише російський сайт kp.ru.

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Пропагандисти пишуть, що казахстанський опозиціонер Мухтар Аблязов, який від 2010 року живе у Франції, начебто телефонував з мобільного номера українського оператора — +38 099… і +38 050. У виданні пишуть, що Аблязов відкрив штаб своєї організації у столиці України і звідси намагається впливати на протести у Казахстані.

Сам Мухтар Аблязов уже виступив в ефірі телеканалу "Україна 24" і закликав демонстрантів не погоджуватися ні на які переговори з владою.

За його словами, основна мета протестів — "повалення режиму Назарбаєва".

"Він (Назарбаєв — Ред.) бачить, як за його життя зносяться поставлені ним пам’ятники. Постараємось і за його життя посадити його до в'язниці", — сказав опозиціонер.

Нагадаємо, що в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

Своєю чергою, нинішній президент Касим-Жомарт Токаєв забрав собі посаду у Назарбаєва і пообіцяв "діяти жорстко".

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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