Російські пропагандисти зізналися: атаки на цивільних в Україні були не випадкові

Російські пропагандисти відкрито закликають до насильства проти мирного населення України, що підтверджує навмисний характер російських атак на цивільні об'єкти в Україні.

Таку думку висловив журналіст Денис Казанський.

За його словами, ті, хто сумнівається у навмисності російських ударів по цивільних об'єктах в Україні, очевидно, не стежать за російським телебаченням.

"Там державна пропаганда давно закликає не шкодувати цивільних, бо вони донатять на ЗСУ і назвали [так звані] ЛДНР "Лугандоном". Якщо раніше говорили, що "в Україні багато росіян, яких треба врятувати", то тепер кажуть, що жаліти нікого, всі нацисти і вороги і відкрито закликають до геноциду цілого народу", - зазначив Казанський.

Відтак, російський пропагандист і путініст Володимира Соловйова у своїй програмі на державному телебаченні РФ відверто закликав до насильства проти українців.

"І в нас усі постійно кажуть, та що справді, не можна, не треба воювати з мирним населенням України. Ай-яй-яй, давайте їх пожаліємо, давайте їх пожаліємо. Давайте пожаліємо всіх тих, які здають свої гроші на те, що була армія безпілотників. Давайте пожаліємо всіх тих, які з радістю збирають добровольців і відправляють їх туди. Давайте пожаліємо всіх тих, які аплодують убивству в Севастополі. Давайте пожаліємо всіх тих, хто з 14-го року не бачив кривавої трагедії, що розгортається на Донбасі, які радісно кричали про Лугандон, які насолоджувалися тим, як потік іде розграбованого з Донбасу..." - сказав Соловйов.

Нагадаємо, раніше пропагандистка Юлія Вітязєва в істериці також обурювалася через те, що українці викладають відео знищення російських солдатів, які прийшли вбивати.

Просвіта проти пропаганди РФ: соцмережі стали головним полем бою в інформаційній війні

Читайте також: