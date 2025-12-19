Російські прикордонники в Естонії: в ISW оцінили мотиви Москви

Російський прикордонник

Реклама

Російські прикордонники на судні з повітряною подушкою незаконно висадилися на території Естонії. Експерти вважають це частиною підготовки Москви до майбутнього конфлікту з НАТО.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

17 грудня троє російських прикордонників ненадовго зайшли на територію Естонії. За інформацією естонської сторони, вони скористалися судном на повітряній подушці, щоб дістатися кам’яного хвилелому у Васкнарві на річці Нарва, який проходить по обох державах — Росії та Естонії. Після висадження прикордонники пройшли короткий відрізок хвилелому естонською стороною та невдовзі повернулися назад до Росії.

Реклама

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро повідомив, що перетин кордону відбувся в районі, де російські судна зобов’язані заздалегідь запитувати дозвіл на вхід до естонських вод. Це процедура, якої, з словами міністра, російська сторона зазвичай дотримувалася. Водночас Таро наголосив, що причини такого інциденту естонська влада поки що не з’ясувала.

Аналітики нагадали, що ще 10 жовтня естонські прикордонники спостерігали поблизу російсько-естонського кордону сімох озброєних військовослужбовців РФ у формі, яка свідчила, що вони не належать до прикордонної служби, однак тоді жоден із них не заходив на територію цієї країни НАТО.

«ISW і надалі оцінює, що Росія посилює приховані та відкриті атаки проти Європи та перейшла до так званої «Фази нуль» — інформаційно-психологічного етапу підготовки — з метою створення умов для можливого майбутнього конфлікту між НАТО і Росією«, — йдеться у звіті.

Інцидент 17 грудня став першим зафіксованим аналітиками випадком, коли уніформовані російські військові перетнули територію держави-члена Альянсу від початку дій Росії в межах «Фази нуль» у вересні 2025 року.

Реклама

Нагадаємо, у вересні та жовтні 2025 року Росія здійснила серію повітряних провокацій проти НАТО, порушивши кордони Естонії, Румунії та Польщі, що в European Council on Foreign Relations розцінюють як перевірку рішучості Альянсу. Особливо вразливою є Естонія, яка через загрозу з боку РФ радикально збільшила оборонний бюджет до рекордних 5,4% ВВП та інвестує понад 10 млрд євро в артилерію, ППО та дрони до 2029 року.