Російські ракети над країнами НАТО: у Зеленського повідомили про загрозу

Сама лише заява, що Альянс розглядає можливість збиття російських ракет буде сильно тривожити Росію.

Відсутність реакції на появу російських ракет у повітряному просторі країн-членів НАТО, які сусідять з Україною, підштовхуватиме Кремль до більшої ескалації конфлікту.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", коментуючи проліт російської ракети над територією Польщі під час масованого обстрілу України 24 березня.

“Коли росіяни бачать, що країни НАТО не реагують на свідомі провокації, то будуть збільшувати ескалацію”, - сказав він.

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Натомість сама лише заява, що Альянс розглядає можливість збиття російських ракет, на думку Подоляка, буде сильно тривожити Росію.

"Нам безумовно хотілось би, щоб були зроблені три висновки з цього 39-секундного прольоту ракети. Перший - не треба думати, що все закінчиться само собою і РФ вдовольниться маленькою частинкою країни. Другий - треба перестати накопичувати все [системи ПРО та винищувачі] на складах, а передати на поле бою. І третій - крім заяви, тільки ракета підлітає до кордону НАТО, вони в рамках міжнародного права мають абсолютне право збити ракету", - сказав радник голови ОП.

Нагадаємо, що вранці 24 березня російська ракета під час масованої атаки РФ на Україну перетнула кордон Польщі. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ракета пробула в повітряному просторі Польщі 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря винищувачі F-16, проте збивати ракету не стала. Ракета повернулася в повітряний прострір України.

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