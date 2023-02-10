Російські ракети над Молдовою та Румунією: яка реакція НАТО

Через ракети Румунія піднімала два винищувачі, які проводили навчання під командуванням НАТО.

У НАТО відмовилися коментувати інформацію, яку надала українська сторона про проліт російських ракет через Молдову та країну Альянсу - Румунію.

Про це пише The Washington Post із посиланням на речниця генсека НАТО.

Коментуючи цей інцидент із росіською ракетою, у генсека послалися на заяву Міністерства оборони Румунії. Зокрема, у заяві сказано, що ракета, випущена по Україні, перетнула Молдову та наблизилася до кордону Румунії на відстань 22 милі (35 км.). Через це Румунія підняла два винищувачі, які проводили навчання під командуванням НАТО.

"Повітряна ціль, запущену з Чорного моря з корабля Російської Федерації поблизу Кримського півострова, швидше за все, крилату ракету, яка пролетіла над територією України, а потім перетнула Молдови і знову увійшла в український повітряний простір, жодного разу не перетинала повітряний простір Румунії", - стверджують у війському відомстві.

Втім, через ворожу ціль, яка була помічена поблизу кордону, о 10:38 два винищувачі МіГ-21 Lancer "були перенаправлені на північний схід Румунії. Приблизно через дві хвилини ситуація прояснилася і два літаки відновили свою початкову місію".

Що відомо про російські ракети над країною НАТО

Нагадаємо, 10 лютого під час атаки по Україні дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Це підтвердили офіційні особи України. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, о 10:18 год. дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин державного кордону України з Республікою Молдова. Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії.

Президент Володимир Зеленський назвав це "викликом для НАТО".

Міністерство оборони Румунії не підтвердило проліт російської ракети над територією країни, пообіцявши надати згодом доповнену інформацію.

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