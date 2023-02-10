Російські ракети у просторі країни НАТО - Румунії: що про це кажуть у США

У США наголосили, що "підтримують суверенітет і територіальну цілісність Молдови".

У Державному департамені США відреагували на російські ракети, які під час масованої атаки України залетіли до Румунії та Молдови. У відомстві запевнили, що не бачать прямої військової загрози з боку РФ проти цих країн.

Про це сказав представник Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу у п'ятницю, 10 лютого, передає AFP.

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"Наразі ми не маємо жодних ознак прямої військової загрози з боку Росії проти Молдови чи Румунії. У більш широкому сенсі, ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність Молдови, а також її конституційно гарантований нейтралітет", – сказав Патель.

Нагадаємо, 10 лютого під час атаки по Україні дві російські ракети перетнули повітряний простір Молдови та Румунії. Про це повідомив і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і президент України Володимир Зеленський.

У Міноборони Молдови підтвердили, що російська ракета була в їхньому повітряному просторі. Через цей випадок російського посла у Кишиневі Олега Васнєцова викликали до МЗС Молдови.

Тим часом Міністерство оборони Румунії не підтвердило проліт російської ракети над територією країни. У НАТО відмовилися коментувати інформацію, посилаючись на офіційну заяву оборонного відомства Румунії.

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