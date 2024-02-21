Російські ракети, які вбивають українців, спершу “перевіряють на казахах” — ЗМІ

Під час випробування на російському полігоні ракети летять на територію Казахстану, де скидають паливо в степ, уламки падають біля будинків та вбивають худобу.

На російському полігоні “Капустин Яр” в Астраханській області РФ зенітні та балістичні ракети, які там випробовують, летять у бік Казахстану і падають на території природного заказника Бокейорд.

Про це повідомляє видання "Новая газета Европа".

За словами місцевих мешканців, ракети скидають паливо в їхній степ, уламки падають біля їхніх будинків, вбивають їхню худобу, а пожежі, що спалахують, казахи змушені гасити самі.

“Після випробувань ракети полетять вбивати українців, але спочатку їх перевіряють на казахах", - зауважили журналісти.

У виданні зазначають, що випробування російських ракет на прикордонній території з Казахстаном призводить до важких екологічних наслідків у сусідній з РФ державою, внаслідок чого дорослі помирають від раку, а діти народжуються з інвалідністю,

Відповідно до даних "Національної енциклопедії Казахстану", виданої у 2005 році, за 56 років існування полігону “Капустин Яр” там було підірвано 24 тисячі ракет, проведено випробування 177 видів військової техніки, знищено 619 ракет СС-20. Після розпаду СРСР випробування російських ракет на території полігону не припинилися, оскільки Казахстан здає в оренду свої землі.

Радіаційні перевірки показали, що майже 20 років тому вміст у ґрунті радіоактивних речовин був "у кілька разів вищим за допустимі норми".

Офіційно шкода від діяльності полігону не доведена, проте її підтверджує постанова адміністрації Бокейординського району про виплати "людям з інвалідністю, які постраждали від наслідків діяльності полігонів". Згідно з офіційним документам місцевої влади, за 9 місяців 2023 року усім постраждалим виплатили з місцевого бюджету 48,8 тисяч євро.

Журналісти повідомляють, що коли російські військові випробовують чергову ракету, казахів про це ніхто не попереджає. Але про кожен вибух у Бокейорді знають, оскільки звуки вибухів чують щонайменше двічі на місяць.

Нагадаємо, восени 2023 року держава-агресорка Росія перевірила свою здатність завдати потужного ядерного удару із землі, моря та повітря. Під час тренувань відбулися практичні пуски балістичних і крилатих ракет.

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