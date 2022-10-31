Російські ракети, якими хотіли обстріляти Харків, знову впали в Бєлгороді: фото, відео

У Бєлгороді стався "дружній вогонь".
Російські терористи ввечері, 31 жовтня, знову ракетами обстрілювали Харківщину. Проте кілька ракет "відмовилися" бомбардувати Україну та приземлилися в Бєлгороді.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
За попередніми даними, росіяни знову обстрілювали Харків з території Бєлгородської області. Наразі офіційно невідомо, скільки ворожих ракет прилетіло на Харківщину, проте у Бєлгороді місцеві повідомляють про "бавовну".
Жителі російського міста публікують фото та відео з наслідками "дружнього вогню".
Вибухи в Бєлгородській області
Бєлгородська область розташована на кордоні з Україною, а тому там часто стаються дивні інциденти - вибухи, стрілянина серед мобілізованих та інше. Часто російські терористи запускають ракети в бік України, проте вони падають просто на території Бєлгородщини.
Побоюючись нападу, окупанти в Бєлгородській області почали встановлювати захисні протитанкові споруди.
30 жовтня у прикордонному з Україною селі Нікольське Бєлгородської області сталася "бавовна".
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