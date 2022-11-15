Російські ракети, ймовірно, влучили по території країни НАТО: в Польщі скликають термінову зустріч комітету нацбезпеки

У польському місті Пшеводув у Люблінському воєводстві біля кордону з Україною стався вибух, внаслідок чого загинуло двоє людей. Польські ЗМІ повідомляють, що причиною могли стати російські ракети.

Про це повідомляють польські видання.

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Після цього з'явилася інформація, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки й оборони. Офіційно причину скликання комітету не повідомили, втім, ймовірно, це пов'язано з російськими ракетами.

За інформацією місцевих ЗМІ, в Польщі внаслідок вибуху трактора в місцевості Пшеводув, що біля кордону з Україною, загинуло дві людини. Це сталося о 15:40 за варшавським часом на зерноприймальному пункті.

"Ми встановили, що потерпілі – працівники зерносушарки. Зараз на місці працюють рятувальні служби. Точні причини та обставини події встановлюються, за наданою нам інформацією, вибух пролунав у кількох сусідніх містах. До Пшеводова прямують великі сили поліції та пожежної охорони. Вся територія охороняється", - пише Polsat news.

Прессекретар уряду Польщі Петр Мюллер поінформував, що усі подробиці повідомлять після закінчення комітету.

"У зв'язку з надзвичайною ситуацією прем'єр-міністр Моравецький за погодженням з президентом Дудою розпорядився скликати зустріч Комітету з національної безпеки та питань оборони. Інформація, яка буде представлена на комітеті, буде пізніше, якщо це буде можливо, максимально доведена до відома громадськості. Я закликаю вас доти не публікувати непідтверджену інформацію", - сказав він.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, російські окупанти завдали нового масованого ракетного удару по території України. Вибухи було чутно у Львові, Харкові, Рівному, Кривому Розі, Черкаській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Вінницькій, Тернопільській областях. Працює ППО, на жаль, є влучання російських ракет. Через влучання ракет у деяких містах перепади електроенергії, є проблеми зі зв'язком, Інтернетом.

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