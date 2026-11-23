НАТО посилює захист неба Польщі після зальоту російських ракет / © Associated Press

Реклама

У НАТО можуть додатково розгорнути військові засоби у Польщі після порушення польського повітряного простору російськими ракетами минулого тижня.

Про це повідомила речниця Альянсу Еллісон Гарт.

Реклама

За її словами, сьогодні посли НАТО зустрілися в Північноатлантичній раді, щоб обговорити порушення польського повітряного простору минулого тижня.

Реклама

«Це був небезпечний інцидент, і Росія несе повну відповідальність», — сказала Гарт.

Речниця намагалася запевнити, що НАТО та військові засоби союзників нібито «оперативно відреагували на порушення повітряного простору».

Так, Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі вже дозволив перемістити літак системи повітряного раннього попередження та управління Альянсу. Йдеться про літак AWACS для контролю повітряного простору.

Крім того, військове командування оцінює можливість залучення додаткових ресурсів для оборони та стримування. Йдеться не лише про Польщу, а й про інші регіони.

Реклама

«Усі союзники повністю солідарні з Польщею. НАТО залишається єдиним, готовим і відданим обороні від будь-якої загрози», — запевнили в Альянсі.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте прокоментував чергове падіння російських ракет у Польщі.

Нагадаємо, 20 листопада під час атаки на західні регіони України повітряні цілі порушили повітряний простір Польщі. У Люблінському та Підкарпатському воєводствах оголосили повітряну тривогу, а згодом сталися вибухи.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що на території країни впали три російські повітряні цілі — дві ракети, зокрема Х-101, і реактивний безпілотник. Згодом виявилося, що це були три ракети.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів