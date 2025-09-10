Російські "Шахеди" атакували Польщу: Туск розповів невідомі деталі про "масштабну" операцію РФ

Атака на Польщу 10 вересня. / © Associated Press

Вночі 10 вересня під час масованого удару по Україні було зафіксовано 19 порушень повітряного простору Польщі дронами РФ. Було збито чотири безпілотники.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання парламенту, пишуть Reuters і The Guardian.

З його слів, перше порушення повітряного простору Польщі сталося близько 23:30 ще 9 вересня, а останнє - о 6:30 зранку 10 вересня. Більшість БпЛА перетнула територію Польщі з Білорусі.

“Це дає уявлення про масштаб цієї операції”, - наголосив очільник польського уряду.

Туск каже, що йдеться про “величезну кількість російських безпілотників” у небі над Польщею. Ті дрони, що становили пряму загрозу, були збиті.

Зауважимо, після атаки російських дронів на Польщу Туск також заявив, мовляв, причин для паніки немає, найімовірніше, відбулася “провокація великого масштабу”. Втім, додав він, слід “готуватися до різних сценаріїв”, а союзники Варшави “ставляться до ситуації дуже серйозно”.

Тим часом в НАТО заявили, що тримають контакт із керівництвом Польщі після атаки дронів РФ. Зазначається, що “численні безпілотники увійшли до повітряного простору Польщі” вночі. Вони були зустрінуті польськими засобами ППО та ППО НАТО.

Зауважимо, що через інцидент з “Шахедами” у сусідній Польщі оголошено пришвидшений виклик резервістів у десяти воєводства.

