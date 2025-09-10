ТСН у соціальних мережах

Світ
10k
1 хв

Російські "Шахеди" у Польщі: президент Навроцький зробив важливу заяву

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
© Associated Press

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що безпека країни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці.

Про це він написав у мережі Х на тлі атаки дронів РФ.

“Від моменту порушення повітряного простору Республіки Польща я перебуваю в постійному контакті з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони та найважливішими командувачами Збройних сил Республіки Польща. Я брав участь у нараді в Оперативному командуванні видів збройних сил”, - наголосив польський лідер.

Він анонсував, що буде проведено нараду в Раді національної безпеки, участь у які візьме прем’єр Дональд Туск.

Зауважимо, прессекретар польського уряду Адам Шлапка заявив, що уряд скликає екстрене засідання. Воно заплановане на 09:6 за київським часом. Наразі Зараз прем’єр проводить зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку.

10k
