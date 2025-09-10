- Дата публікації
Російські "Шахеди" у Польщі: президент Навроцький зробив важливу заяву
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що безпека країни є найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці.
Про це він написав у мережі Х на тлі атаки дронів РФ.
“Від моменту порушення повітряного простору Республіки Польща я перебуваю в постійному контакті з віцепрем'єр-міністром, міністром національної оборони та найважливішими командувачами Збройних сил Республіки Польща. Я брав участь у нараді в Оперативному командуванні видів збройних сил”, - наголосив польський лідер.
Він анонсував, що буде проведено нараду в Раді національної безпеки, участь у які візьме прем’єр Дональд Туск.
Зауважимо, прессекретар польського уряду Адам Шлапка заявив, що уряд скликає екстрене засідання. Воно заплановане на 09:6 за київським часом. Наразі Зараз прем’єр проводить зустріч із міністрами, відповідальними за державну безпеку.