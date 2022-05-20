Російські школярі навчатимуться за партами з портретами знищених в Україні окупантів (фото)

Російські школярі навчатимуться за партами з портретами знищених в Україні окупантів (фото)

У російському Красноярську закупили 50 "парт героїв" із портретами ветеранів Другої світової війни, Афганістану, Чечні та учасників війни проти України. За такими партами зможуть сидіти лише відмінники.

На закупівлю таких парт Крайовий палац молоді у Красноярському краї витратив 290 тис. руб.

Про це пише Daily Storm з посиланням на дані про держзакупівлі.

Згідно з документацією, постачальник зобов'язаний зробити 50 макетів шкільних парт у межах проєкту "парта героя", роздрукувати 50 наклейок та нанести їх на торець парти та її стільницю, захищену оргсклом.

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"Парта героя" – проєкт партії "Єдина Росія", який стартував ще 2018 року. В межах проєкту у школах розміщують стилізовані столи із зображеннями портретів героїв, з фактами їхньої біографії та заслугами. Навчатися за такими столами дозволяють лише відмінникам.

Спершу на столах розміщували портрети ветеранів "Великої Вітчизняної війни" (так в РФ називають Другу світову), чеченських та афганських воєн. Однак із початком повномасштабного російського вторгнення до України "парти героїв" почали присвячувати учасникам "спецоперації".

Так, у середині травня в одній зі шкіл Чити встановили парту на честь старшого матроса Микити Михайлова, який загинув у війні проти України. Він був випускником цього навчального закладу, закінчив школу 2016 року.

"На урочистому заході були присутні почесні гості: мати і тітка загиблого бійця", – повідомляє портал chita.ru.

Скриншот з відео

Скриншот з відео

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін посмертно нагородив Орденом мужності бойовика "ДНР" Арсена Павлова з позивним "Моторола".

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