Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Російські шпигуни стежили за українськими бійцями під час їхнього навчання в Німеччині - Spiegel

Дата публікації
Перегляди
3830
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські шпигуни стежили за українськими бійцями під час їхнього навчання в Німеччині - Spiegel

Фото: Associated Press

Російські шпигуни стежили за українськими військовими, коли вони перебували на навчаннях у Німеччині.

Вони намагалися зчитувати дані з мобільних пристроїв солдатів Збройних сил, а також запускали мінідрони для спостереження за місцевістю.

Про це стало відомо з матеріалу німецького видання Spiegel.

Журналісти з посиланням на військову контррозвідку Німеччини повідомили, що під час тренувань бійців поблизу військових об'єктів в Ідар-Оберштайні і Графенвері з'являлися підозрілі автомобілі. За даними джерела видання, це були російські шпигуни.

Крім того, над базами, де Сполучені Штати і ФРН спільно навчали українських захисників, також були помічені мінідрони. Безпілотники швидко зникали, якщо потрапляли в поле зору.

Офіційні особи вважають, що Москва може організувати диверсії на території Німеччини, аби запобігти постачанню озброєння Україні. Приміром, російські шпигуни здатні забезпечити терористів вибухівкою або організувати теракти під хибним прапором.

Як повідомлялося, 35-річна Катерина Тихонова вже чотири роки постійно здійснює таємні візити до Мюнхена, Лондона та інших місць по всій Європі, для побачень із 53-річним Ігорем Зеленським, колишнім керівником Баварського державного балету. Видання Mirror пише, що Путін відправив десятки офіцерів російської розвідки для спостереження за дочкою, яка багато разів мала романтичні поїздки на Захід, щоб зустрітися зі своїм коханим.

Читайте також:

Путін збільшить армію до понад мільйона осіб - Дмитро Снєгирьов

Путін збільшить армію до понад мільйона осіб - Дмитро Снєгирьов

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація