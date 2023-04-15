Російські шпигунки через Tinder вербують військових і політиків Німеччини – розвідка

Шпигунки російських спецслужб через сервіс знайомств Tinder вербують військових та політиків Німеччини. Вони намагаються отримати потрібну інформацію, зокрема дані про ФРН та війну в Україні, шляхом побудови стосунків із впливовими особами.

Про це повідомляє німецька газета Die Welt з посиланням на заяву Служби військової контррозвідки Німеччини.

Зазначається, що російські спецслужби "агресивно поводяться в Німеччині". Німецька влада попереджає про кібератаки та "любовні пастки" для військових на платформах знакомств.

"Tinder намагається залучити людей, які готові любити. Це означає: просто проведіть вправо по екрану мобільного телефону, де вже чекає партнер вашої мрії. Або російська спецслужба", – пише Die Welt.

За інформацією видання, російські шпигунки починають спілкування в Tinder та призначають побачення політикам і співробітникам Бундесвера. Цю проблему вже порушили на спеціальній нараді в Німеччині за участю представників кількох країн НАТО.

"Співробітники розвідувальних служб РФ використовують соцмережі, щоб навмисно встановити контакти з військовими Бундесвера, спробувати вивідати інформацію або, по можливості, завербувати їх", – йдеться у заяві Служби військової контррозвідки Німеччини.

Нагадаємо, у Польщі "військова США" із Сирії виманила у 60-річного чоловіка 135 тисяч злотих (1 176 253 грн), обіцяючи йому приїхати до нього.

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