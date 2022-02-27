Російські солдати під час обстрілу Охтирки поранили двох іноземних журналістів

Російські солдати під час обстрілу Охтирки поранили двох іноземних журналістів

Стан здоров’я іноземних журналістів - середньої тяжкості.

Під час ворожого обстрілів в Охтирці на Сумщині отримали поранення двоє журналістів з Данії.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"Наразі громадянам Данії надають необхідну медичну допомогу в Полтавській обласній клінічній лікарні. Медики оцінюють стан поранених як середньої тяжкості. Про стан здоров’я іноземних журналістів поінформовано представників Посольства Данії", - повідомляє поліція.