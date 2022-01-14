Російські спецслужби готують провокацію на кордоні України та Молдови - застереження військової розвідки

Російські спецслужби готують провокацію на кордоні України та Молдови - застереження військової розвідки

Російські військові у невизнаному Придністров’ї отримали спеціальні вказівки.

Військовослужбовцям одного з підрозділів оперативної групи військ РФ на території Придністровського регіону в Молдові наказали бути готовими “за першою командою” виконувати завдання за призначенням.

Про це повідомили у п’ятницю, 14 січня, в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За інформацією військової розвідки, 13 січня у 3 омсбр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду, під час якої особовому складу доведено до відома, що очікуються “провокації зі сторони України в районі н. п. Ковбасна (артсклади оперативної групи військ РФ)”.

Українські розвідники припускають, що Росія готує провокацію проти своїх же військових, щоб звинуватити українську армію.

“Розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено про готовність особового складу “за першою командою” виконувати завдання за призначенням”, - йдеться у повідомленні.

Командирам підрозділу наказано довести до підлеглих необхідність прибути до військової частини за визначеним сигналом.

Нагадаємо, навесні 2021 року у районі аеродрому Тирасполь у Придністров'ї, що розташований за 13 кілометрів від західного кордону з Україною, помітили пересування колони бронетранспортерів.

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