Російські спецслужби могли знати про заколот Пригожина та очікували на його успіх - CNN

Бойовики "Вагнера" хотіли, щоб російський диктатор Путін втратив свій престиж і у них вийшло це зробити.

Російські спецслужби або військові могли заздалегідь знати про те, що ватажок терористичної групи "Вагнер" Євген Пригожин готує заколот і могли хотіти, щоб він увінчався успіхом.

Про це інформує видання CNN.

"Вони могли знати, а могли і не говорити про це, а знали і вирішили допомогти цьому досягти успіху. Є деякі натяки на це", - сказав співробітник європейської розвідки, який побажав залишитися анонімним.

У розвідці вважають, що "вагнерівці" хотіли, щоб російський диктатор Путін втратив свій престиж і у них вийшло це зробити.

"Я б не став говорити про те, чи будуть зачистки, але заворушення, безумовно, є, це підлило масла у вогонь", - сказав представник розвідки.

Також чиновник з європейської розвідки каже, що наразі не можна точно стверджувати, чи планував генерал РФ Сергій Суровікін разом з "вагнерівцями" захоплювати у полон голову Міноборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

"Ситуація ще туманна. Це могло передбачатися. Час покаже, якими були мотиви Пригожина", - додали в розвідці.

Крім того, європейська розвідка поки не знає, чи прибув Євген Пригожин до Білорусі. Чиновник лише заявив, що ця ситуація, скоріше за все, не позначиться на війні в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний секретар США Антоні Блінкен заявив, що заколот Євгена Пригожина став великим викликом для влади диктора Володимира Путіна.

Крім того, ми раніше інформували, що речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав спекуляцією статтю NYT про те, що російський генерал Сергій Суровікін знав про плани Євгена Пригожина влаштувати заколот.

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