Російські спецслужби розробляють план з повалення влади Молдови через її активний європейський курс — The Washington Post

Російські спецслужби збираються повалити уряд Молдови через її активний прозахідний курс. З цією метою путінські прихвостні використовують місцеву опозицію, яка влаштовує у Кишиневі акції протесту проти президентки країни Майї Санду.

Про це пише видання The Washington Post.

Кремль вирішив зробити ставку на 35-річного проросійського політика Ілана Шора, який став організатором антиурядових протестів у Молдові. Видання пише, що один високопоставлений російський політик назвав Шора "гідним довгостроковим партнером" і навіть запропонував молдавському регіону, очолюваному партією Шора, дешеву російську газову угоду. Це стало початком ролі Шора як провідної фігури у спробах Кремля підірвати владу країни.

Конфіденційні документи, які отримала українська розвідка і розглянуло видання The Washington Post, ілюструють, як Москва далі намагається маніпулювати країнами Східної Європи, навіть коли розпочата нею війна в Україні гальмується. Ці матеріали свідчать, що ФСБ вивела десятки мільйонів доларів з деяких найбільших державних компаній Росії, щоб розвивати мережу молдавських політиків і переорієнтувати країну на Москву.

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В численних інтерв'ю Шор заперечував, що отримував підтримку з Москви, зокрема від кремлівських спецслужб. Натомість в ін звинуватив прозахідний нахил уряду Молдови в наближенні країни до "економічного колапсу".

Натомість Міністерство фінансів США запровадило санкції проти кількох російських та молдовських організацій і осіб, зокрема Шора, заявивши, що він "координував дії з представниками інших олігархів, щоб створити політичні заворушення в Молдові" і "отримав підтримку Росії", а також працював у червні "з московськими організаціями, щоб підірвати прагнення Молдови приєднатися до Європейського Союзу".

У відповідь Шор зухвало назвав ці санкції "перемогою", мовляв, президентка Молдови "справді злякалася протестів і зрозуміла, що їй залишились лічені дні до того, як її викинуть з посади".

Офіційні особи Молдови та США побоюються, що спроби Кремля підірвати владу Молдови, які тривають десятиліттями, можуть тільки посилитися, якщо РФ продовжить зазнавати невдач в Україні.

" Останнім часом, коли Росія стикається з військовими невдачами та глобальним обуренням через її жорстокі дії в Україні, російські оперативники розглядають все більш відчайдушні заходи, щоб запобігти подальшій ерозії свого впливу", — йдеться у заяві Міністерства фінансів щодо санкцій проти Шора та інших осіб.

Слід зазначити, що Молдова, яка разом з Україною отримала статус кандидата в ЄС у червні, є особливо вразливою до російського тиску через її майже 100-відсоткову залежність від російського газу. Більш ніж п'ятикратне підвищення цін на газ цього року потужно вдарило по 2,5-мільйонному населенню країни, а рахунки за електроенергію тепер становлять понад 60 відсотків від середньостатистичних витрат на життя молдаванина.

Нагадаємо, російська газова компанія "Газпром" пригрозила Молдові відключити постачання газу 20 жовтня. Зокрема "Газпром" вимагає від Молдови сплатити за газ, який Росія постачає до невизнаного Придністров'я.

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