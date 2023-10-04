Російські спецслужби розшукують невідомого, який задумав "прибрати" Путіна

Російські спецслужби кілька днів розшукують невідомого, який задумав “прибрати” президента РФ Володимира Путіна. Цією інформацією з силовиками поділилися у приймальній Кремля, куди звернувся “небайдужий росіянин”.

Як повідомляє Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", повідомлення про підготовку замаху на господаря Кремля надійшло до чергової частини МВС від спеціаліста Управління президента РФ.

Як виявилося, у приймальню Кремля зателефонував якийсь 37-річний Михайло Юрченко, який назвався підприємцем у сфері будівництва. Чоловік тривожним голосом повідомив про дивну історію, яка сталася з ним у місті Чехові, де він відпочивав у місцевому караоке-клубі “Мед”.

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Невідомий йому чоловік, з яким у нього зав’язалася розмова про війну та подальше життя в Росії, раптом показав йому червоне службове посвідчення і заявив, що має завдання “прибрати Володимира Путіна”.

За словами інформатора, він не запам'ятав як звали товариша по чарці і не роздивився його дані в посвідченні.

Оскільки почуте не давало йому спокою, він вирішив доповісти про змовника куди слід. Тепер оперативники поїхали вивчати обстановку в кафе “Мед”, в якому, за інформацією "ВЧК-ОГПУ", справді часто можна зустріти співробітників різних силових відомств.

Нагадаємо, раніше російська опозиціонерка Ольга Курносова повідомила, що президент РФ Володимир Путін усвідомлює, що багато людей прагнуть його ліквідувати, тому регулярно змінює свою охорону. Господар Кремля вбачає загрозу не тільки з боку українських спецслужб, але й від власного оточення.

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