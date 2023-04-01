Російські спецслужби стежили за журналістом WSJ перед його затриманням

Стеження за журналістом було зафіксоване у Пскові.

Співробітники російської розвідки стежили за журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем перед тим, як його затримали.

Про це повідомляє видання WSJ.

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У повідомленні вказується, що кілька днів за Гершовицем спостерігали російські спецслужби. Вони фільмували його переміщення на камеру та чинили тиск на його джерела інформації.

У видання уточнили, що стеження за журналістом було зафіксоване у Пскові. Журналіст не зміг ідентифікувати людей, які за ним спостерігали. При цьому затриманий громадянин США припускав, що його телефон могли прослуховувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден вперше прокоментував скандал навколо американського журналіста видання Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали співробітники ФСБ в Єкатеринбурзі зі звинуваченням у "шпигунстві".

Крім того, ми раніше інформували, що координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі закликав усіх громадян США, у тому числі журналістів, виїхати з Росії.

Російська ФСБ затримала в Єкатеринбурзі кореспондента московського відділення американської газети The Wall Street Journal, громадянина США Евана Гершковича 1991 року народження. Проти нього порушили кримінальну справу про шпигунство. Він писав матеріал про ставлення росіян до ПВК "Вагнер". У ФСБ Росії заявили, що Гершкович "збирав секретну інформацію про діяльність одного з підприємств російського ВПК". Звинувачення передбачають максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

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