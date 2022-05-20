Російські спецслужби знову почали дестабілізувати ситуацію в Придністров'ї - Генштаб ЗСУ

В так званому Придністров'ї спецслужби Російської Федерації знову почали розхитувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.
У деяких містах Придністровської Молдавської Республіки, як зазначає пресслужба Генштабу ЗСУ, повідомляють про "мінуванння" так званих державних закладів.
Про це йдеться у вечірньому зведення Генштабу ЗСУ 20 травня.
"На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Знову поширено інформацію про мінування об’єктів соціальної інфраструктури та так званих “державних” закладів у містах Тирасполь, Бендери, Дубоссари та Рибниця", - повідомили у ЗСУ.
Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду закликала Росію вивести війська з невизнаного Придністров'я, оскільки РФ порушує нейтралітет суверенної країни.
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