Російські спецслужби знову почали дестабілізувати ситуацію в Придністров'ї - Генштаб ЗСУ

Російські спецслужби знову почали дестабілізувати ситуацію в Придністров'ї - Генштаб ЗСУ

В так званому Придністров'ї спецслужби Російської Федерації знову почали розхитувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

У деяких містах Придністровської Молдавської Республіки, як зазначає пресслужба Генштабу ЗСУ, повідомляють про "мінуванння" так званих державних закладів.

Про це йдеться у вечірньому зведення Генштабу ЗСУ 20 травня.

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"На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні. Знову поширено інформацію про мінування об’єктів соціальної інфраструктури та так званих “державних” закладів у містах Тирасполь, Бендери, Дубоссари та Рибниця", - повідомили у ЗСУ.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду закликала Росію вивести війська з невизнаного Придністров'я, оскільки РФ порушує нейтралітет суверенної країни.

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